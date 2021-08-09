Москва, 9 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Москве инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запускает новый курс для предпринимателей. Занятия будут проходить онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Бизнес

Курс будет полезен как начинающим, так и опытным руководителям. В процессе обучения они получат знания по продажам и продвижению своей продукции, отработают навыки, необходимые современному лидеру.

Новый курс по названием «Эффективное лидерство как инструмент достижения целей в бизнесе» состоит из шести вебинаров. Прослушать его можно бесплатно, по предварительной регистрации. Занятия начнутся 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запустил новый онлайн-курс «Маркетолог в социальных сетях.

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