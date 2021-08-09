Тырныауз, Кабардино-Балкария, 9 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии на федеральную дорогу «Прохладный — Баксан — Азау» сошел селевой поток. Инцидент произошел накануне, 8 августа, около 20:20. Движение на автодороге было перекрыто, администрация Эльбрусского района организовала движение в объезд через территорию завода «Гипсель», сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«Дорожное полотно перекрыто на 104 км федеральной автодороги не доезжая до города Тырныауза со стороны селения Былым в связи с выносом селевого потока на проезжую част. Объем селевой массы составляет около 100 кубических метров», — сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

На расчистку дорожного полотна от селевой массы были направлены 22 человека и десять единиц техники. К 06:15 9 августа движение по федеральной трассе полностью восстановлено.

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