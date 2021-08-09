Самара, 9 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Тело мужчины подняли со дна реки в Самарской области. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

(сс) Ben Kerckx Водолазы

Сообщается, что днем 8 августа водолазы начали поиски пропавшего мужчины 2003 года рождения на реке Большой Кинель рядом с СДТ «Радуга».

Отмечается, что вскоре тело мужчины было обнаружено в 50 метрах от берега на глубине трех метров.

«В ходе проведения спасательных работ задействовано три водолаза», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре на Волге столкнулись два гидроцикла.