В Самарской области со дна реки подняли тело мужчины
Самара, 9 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Тело мужчины подняли со дна реки в Самарской области. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.
(сс) Ben Kerckx
Водолазы
Сообщается, что днем 8 августа водолазы начали поиски пропавшего мужчины 2003 года рождения на реке Большой Кинель рядом с СДТ «Радуга».
Отмечается, что вскоре тело мужчины было обнаружено в 50 метрах от берега на глубине трех метров.
«В ходе проведения спасательных работ задействовано три водолаза», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре на Волге столкнулись два гидроцикла.