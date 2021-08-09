Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Фотографии с 60-летнего юбилея бывшего президента США Барака Обамы, на которых виден весь размах мероприятия, были удалены с социальной сети Instagram, сообщает Daily Caller.

В частности, снимки торжественных мероприятий были опубликованы рэпером Трапом Бекхэмом и менеджером Тиджеем Чапманом.

«Пришлось удалить всё из-за правил», — пояснил музыкант, имея в виду запрет организаторов на фото и видеосъемку празднования дня рождения Обамы.

«Это было точно эпично. Если появятся какие-либо видео, они разлетятся по всему интернету. Он [бывший президент] танцевал не переставая. Никто никогда раньше не видел Обаму таким», — добавил Бекхэм.

Напомним, празднование шестидесятилетия бывшего президента США проходило 7 августа в поместье Martha’s Vineyard. В нем приняли участие, в частности, режиссер Стивен Спилберг, телеведущая Опра Уинфри, актер Джордж Клуни. Первоначально мероприятие планировалось более обширным, однако из-за общественного недовольства в связи с проведением мероприятия на фоне роста заболеваемости коронавирусом.