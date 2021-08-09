Вашингтон, 9 августа 2021, 08:58 — REGNUM Фотографии с 60-летнего юбилея бывшего президента США Барака Обамы, на которых виден весь размах мероприятия, были удалены с социальной сети Instagram, сообщает Daily Caller.
В частности, снимки торжественных мероприятий были опубликованы рэпером Трапом Бекхэмом и менеджером Тиджеем Чапманом.
Напомним, празднование шестидесятилетия бывшего президента США проходило 7 августа в поместье Martha’s Vineyard. В нем приняли участие, в частности, режиссер Стивен Спилберг, телеведущая Опра Уинфри, актер Джордж Клуни. Первоначально мероприятие планировалось более обширным, однако из-за общественного недовольства в связи с проведением мероприятия на фоне роста заболеваемости коронавирусом.