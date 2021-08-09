В Британии спрогнозировали будущее коронавируса
Лондон, 9 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В скором времени COVID-19 станет «принципиально иным заболеванием», превратившись в ещё одну причину простуды. Об этом в своей статье для журнала Spectator написал профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.
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По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 никуда не денется и, как другие коронавирусы, будет неоднократно проявляться примерно раз в пять лет.
Он уточнил, что остальные коронавирусы носят сезонный характер, обычно достигая пика зимой, поэтому можно «предполагать, что с данным вирусом будет аналогичная ситуация».
Напомним, ранее журнал Science сообщил о том, что ученые из Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology обнаружили способность штамма коронавируса «Эпсилон» обходить антитела, полученные после прививок вакцинами компаний Pfizer и Moderna. Случаи заражения этой разновидностью SARS-CoV-2 были впервые выявлены в американском штате Калифорния.
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