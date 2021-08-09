Москва, 9 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Жаркая погода ожидается в Москве 9 августа, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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По данным метеорологов, ситуацию с погодой определит малоградиентное барическое поле повышенного атмосферного давления. Жителей столицы ждёт погожий и жаркий день с температурой до девяти градусов выше нормы.

В Москве ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 30 градусов, в Подмосковье — до 33 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы.