Варшава, 9 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Польша находится на пороге новой — четвертой — волны пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 8 августа заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции.

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«Мы наблюдаем ежедневный прирост новых заражений коронавирусом и рост количества госпитализаций с этим диагнозом. Это еще медленный, но уже заметный рост. То же можно сказать о количестве проводимых тестов. Все это говорит о том, что четвертая волна пандемии коронавируса в Польше уже приближается», — сказал Вальдемар Краска.

Напомним, за последние сутки в Польше выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. За указанный период времени от COVID-19 в стране не скончался ни один инфицированный.