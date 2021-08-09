Барнаул, 9 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Идею со строительством новых городов в Сибири, обнародованную недавно министром обороны России Сергеем Шойгу, считает интересной кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Еединая Россия»). Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

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«В целом идея Шойгу очень интересная, хотя и не нова — она реализована, например, в Бразилии и Нигерии, где с целью освоения отдаленных местностей туда переносили столицы. В целях освоения территории Сибири первым шагом до такой грандиозной задачи, как строительство супергородов, могли бы стать меры по созданию в этих районах высокоинтенсивного сельского хозяйства, стимулирование других видов экономической жизни, чтобы прекратить убыль населения сибирского макрорегиона».

Как сообщало ИА REGNUM, об идее построить в Сибири три-пять новых крупных городов — научно-промышленных центров — российский министр обороны Сергей Шойгу заявил 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. Он также напомнил, что в «позднем» Советском Союзе были подобные планы, но этот проект реализовать не успели.

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