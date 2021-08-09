Магадан, 9 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Дальневосточные рыбаки могут остаться без льгот по уплате взносов в различные фонды.

Сборщики налогов

Читайте также: На Колыме зафиксирован высокий уровень подхода горбуши

«Рыбаки настаивают на введении льготного режима уплаты страховых взносов для всех предприятий рыбной отрасли Дальнего Востока. Один из аргументов в пользу такого решения — кадровые проблемы. За последние десять лет количество занятых в рыбной отрасли ДФО сократилось больше чем на 12%. При этом средняя заработная плата работников рыбохозяйственного комплекса выше средней заработной платы в прибрежных дальневосточных регионах. Так, в Приморье на 105%, на 104% — на Колыме, на 64,7% — на Камчатке, на 53,9% — в Хабаровском крае. Льготы стали бы стимулом для работодателей повышать зарплату работникам и привлекать молодых специалистов», — пишут авторы телеграм-канала «Еду в Магадан».

Отмечается, что обсуждались поправки в Налоговом кодексе о льготном режиме уплаты страховых взносов для шести отраслей экономики Дальнего Востока: рыболовства, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, сферы гостиниц и общепита, а также строительства. Но этого не случилось — в законопроект вошли пониженные страховые тарифы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование и обязательное медицинское страхование для тех дальневосточных предприятий, где зарплата сотрудников составляет не менее 115% или не менее 125% от средней по отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области вылов лососей уже составил более 8,7 тыс. тонн или 73% от выделенных объемов — горбуши более 8 тыс. тонн (85% от выделенного объема), кеты 430 тонн (23%), нерки 9,2 тонны (46%) и гольца 174 тонны (43%).