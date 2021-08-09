Косон, Южная Корея, 9 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Спустя три месяца в Южной Корее вновь зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Об этом 9 августа сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен на ферме в уезде Косон провинции Канвондо, где выращивали 2400 голов.

Известно, что с осени 2019 года в Южной Корее зафиксировали более 1517 случаев заражения вирусом африканской чумы свиней. Последний раз вспышку африканской чумы свиней в Южной Корее зафиксировали 4 мая.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.