Ульяновск, 9 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области депутаты рекомендовали региональному министерству здравоохранения разработать программу постковидной реабилитации. Об этом сообщает Законодательное собрание региона по итогам заседания профильного комитета.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи

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С докладом на совещании выступил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Гашков, который, оценивая ситуации с коронавирусом, назвал ситуацию напряжённой. По его словам, на амбулаторном лечении находятся более 3 тыс. пациентов с COVID-19, дефицит лекарств ликвидировали после своевременной поддержки депутатского корпуса.

Министр проинформировал, что средний показатель заболеваемости составляет 5446,9 на 100 тыс. населения, вакцинированы более 220 тыс. жителей.

«72% пациентов переносят заболевание относительно легко, однако 3,3% болеют в тяжёлой форме», — отметил Александр Гашков.

В ходе обсуждения председатель социального комитета Сергей Шерстнев рекомендовал профильному ведомству рассмотреть возможность проведения постковидной реабилитации, как это делается во многих регионах страны. По мнению парламентария, особое внимание нужно обратить на сельские районы, где возможность получения медицинской помощи, особенно реабилитационной, значительно ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 1 074 343 лабораторных исследования на наличие новой коронавирусной инфекции в отношении 1 030 244 человек.

Напомним, всего в Ульяновской области официально подтверждено 67 759 случаев заражения коронавирусом, вылечились 62 936 ковид-пациентов, умерли 2045 человек.