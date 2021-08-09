Киев, , 08:55 — REGNUM Украинская власть начинает заходить слишком далеко в уголовном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, заявил в эфире телеканала «Первый независимый» политолог Сергей Годный.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Политолог отметил, что по делу, которое не имеет никакой доказательной базы, суды открыто принимают политические решения, и положение дел видят уже не только на Украине. На уголовное преследование Медведчука обратили внимание в Европе, прямо указывая на нарушение прав человека в этом деле.

«Мне кажется, что офису президента нужно понять, что тучи сгущаются… У европейских партнеров есть партнерские отношения, есть намерения в отношении Украины, но с другой стороны, права человека, законность правопорядок в нашей стране для них тоже в приоритете. Еще один тревожный сигнал — это письмо сенатора Натали Гуле к министру по делам Европы по поводу конкретных нарушений прав человека в Украине. Это и закрытые телеканалы, это и нарушение прав лидера оппозиции, там напрямую об этом говорится. И сейчас на уровне Франции поднимается этот вопрос», — сказал Годный.

По мнению политолога, последнее решение апелляционного суда относительно продления меры пресечения Медведчуку было чистой воды договорённостью судей и власти.

«Не надо принимать во внимание упреки о том, что на судей оказывалось давление. Они прекрасно понимают, как юристы, что они принимали решение коллегиальное, и любое давление со стороны власти не было бы результативным, потому что коллегиальный орган привлечь к ответственности просто невозможно, юристы это прекрасно знают, судьи тоже. Поэтому это было соглашение, молчаливое согласие судей превратить Украину из правового государства в неправовое», — подчеркнул Годный, ещё раз уточнив, что данное решение апелляции является политическим.

ИА REGNUM напоминает, что Медведчука на Украине обвиняют в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. 3 августа Европейский суд по правам человека начал производство по делу Медведчука, основанием которого послужило ходатайство адвокатов политика. Предполагается, что дело о незаконном содержании политика под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства.