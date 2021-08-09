Казань, 9 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Татарии уровень заболеваемости COVID-19 в июле по сравнению с июнем вырос в полтора раза, заявила главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С ее слов, в среднем в сутки в июле регистрировалось по 49 случаев заражения.

«Высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в 11 муниципальных образованиях. С начала августа ежесуточное количество случаев не увеличивается, но заболеваемость находится на достаточно высоких цифрах», — уточнила глава республиканского управления Роспотребнадзора.

За июль сотрудники ведомства проверили 1097 объектов, нарушения выявлены в 18% из них, наложены штрафы на сумму более 1,5 млн рублей. По решению суда за грубые нарушения деятельности приостановили работу 11 объектов, добавила Патяшина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарию с декабря 2020 года поставили 1 033 543 дозы антиковидных вакцин. Очередную партию препарата «Спутник V» отгрузили 4 августа.

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