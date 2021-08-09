Москва, 9 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Чтобы определять спелость груши, нужно пальцем слегка надавить на место у черешка плода. Если при надавливании мякоть груши поддается, значит плод полностью поспел, сообщали в пресс-службе Роскачества.

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При этом следует помнить, что кожица спелой груши очень тонкая и ее легко повредить, поэтому её поверхность нужно беречь от ногтей b других острых предметов. Хранить груши лучше в холодильник, чтобы оставить они свежими.

Груша очень полезна для организма человека, она богата витамином С, медью и витамином К. Диетологи советуют съедать 1−2 груши в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске уничтожили санкционную продукцию — более тонны груш из Польши.

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