Уфа, 9 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Десять лесных пожаров зарегистрировали за сутки в Башкирии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба министерство лесного хозяйства региона.

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

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«За истекшие сутки зарегистрировано 10 лесных пожаров, на площади 52,7 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что с 15 апреля в республике зарегистрировали 298 лесных пожаров. При этом 166 лесных пожаров возникли от природных факторов, а 87 — из-за неосторожного обращения граждан с огнем. Всего огонь прошелся по площади 5171,4 га.

Отмечается, что на 9 августа в Башкирии прогнозируются 3−4 классы пожарной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 15 апреля по 2 августа 2021 года в регионе было зарегистрировано 234 лесных пожаров: общая площадь, пройденная огнем, составила 2768 га.