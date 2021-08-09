Тбилиси, 9 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 8 августа привился первым компонентом вакцины, произведённой в США Pfizer. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.

Gov.ge Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

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«Сегодня сделал прививку вакциной Pfizer, несмотря на то, что раз я перенес коронавирус четыре месяца назад», — написал глава грузинского правительства.

Он сообщил, что его супруга вакцинировалась препаратом китайского производства Sinopharm. Премьер-министр страны добавил, что его родители тоже привились.

Стоит отметить, что ранее Гарибашвили заметили на массовом застолье, которые запрещены в Грузии. Фото и видеоматериалы попали в сеть. Глава правительства, комментируя это, сказал, что на мероприятии соблюдали дистанцию «как могли».