Хабаровск, 9 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Хабаровске сдали в эксплуатацию дом, который строят с 2013 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

77metrov.ru Дольщики

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Достройкой занимался новый инвестор. В доме 80 квартир, дольщиков — 54. В скором времени застройщик начнёт раздавать ключи.

«Работы на таких проблемных объектах, как этот дом, находятся под контролем специальной комиссии, в состав которой также входят специалисты краевой прокуратуры, госстройнадзора, представители муниципалитетов», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье до конца года планируется восстановить в правах около 800 обманутых дольщиков — три дома уже достроены, возведение остальных завершается в соответствии с графиком.