Пекин, 9 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Китайская компания Hongqi оснастила седан H9 новым турбированным мотором. Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.

CarNewsChina Hongqi H9

Теперь покупателям доступна версия H9 с новым 2,5-литровым турбированным двигателем V6. Силовой агрегат был разработан First Auto Works (FAW) — материнской компанией Hongqi. Мотор получил обозначение CA6GV25TB. Максимальная мощность двигателя равна 276 л. с., что позволяет развивать максимальную скорость 230 км/ч.

Расход топлива седана с новым мотором составляет девять литров на 100 км — ровно столько же, сколько у двигателя 3.0 с наддувом. Новый силовой агрегат будет использоваться и в других моделях автопроизводителя, а также в топовых моделях марки Bestune.

Стоит отметить, что до этого H9 предлагался с 245-сильным турбированным «движком» в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором или с мотором V6 производительностью 272 л. с.

Самая дешёвая версия модели с новым агрегатом будет продаваться от 430 тыс. юаней (около 4,8 млн рублей).

Напомним, на данный момент цена на седан Hongqi H9 составляет от 330 до 600 тыс. юаней (около 3,7 — 6,8 млн рублей).

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