Барнаул, 9 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Дым от лесных пожаров, бушующих в Якутии и Иркутской области, распространился на многие тысячи километров и затруднил работу аэропортов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, именно по этой причине утром 9 августа в Барнауле провели незапланированную посадку сразу три рейса из Москвы. Пассажиры летели в Красноярск, Абакан и Братск.

tpsdave Лесной пожар

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Как сообщало ИА REGNUM, на 9 августа в Красноярском крае задымление от лесных пожаров, действующих в Якутии, зафиксировано на территории 41 муниципального образования.

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Тем временем жителей якутских сёл уже эвакуируют из-за близких лесных пожаров. Свои дома покинули жители таких населённых пунктов, как Фрунзе и Кобяконцы в Намском районе.

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