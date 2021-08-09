Москва, 9 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Россия может быть удовлетворена результатами выступления своих спортсменов на Олимпиаде в Токио. Такое мнение высказал журналист и телеведущий Владимир Познер.

Pozneronline.ru Владимир Познер

«Мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами», — заявил в беседе с «Матч ТВ» журналист.

Говоря о скандале с судейством в художественной гимнастике Познер указал на то, что в этом виде спорта играет важную роль субъективизм, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что может быть замешана и политическая составляющая.

По мнению телеведущего, Россия «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы применял допинг.

«Я думаю заслужили. На мой взгляд недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. Я не читал нигде, что эти люди были наказаны — это пытались тихо-мирно спрятать», — подчеркнул Познер.

Он считает, что «это неправильно».

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«Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна, — добавил Познер. — Я надеюсь, этот урок прошел недаром».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа сборная России по художественной гимнастике выиграла серебряные награды в групповом многоборье на летней Олимпиаде в Токио. По итогам выполнения двух упражнений российские гимнастки получили в общей сложности 90,400 балла. Первое место у сборной Болгарии, которая набрала 92,100 балла, третье — у гимнасток из Италии, набравших 87,700 балла.

Днём ранее Россия впервые с 1996 года не смогла завоевать золото Олимпиады по художественной гимнастике. Российская спортсменка Дина Аверина в индивидуальном многоборье стала второй после израильтянки Лины Ашрам с разницей в 0,150 балла (Аверина набрала 107,650 балла, Ашрам —107,800 балла). При этом спортсменка из Израиля допустила грубую ошибку, уронив снаряд, однако судьи это нарушение практически проигнорировали.