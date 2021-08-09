Якутск, 9 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина обратилась к волонтёрам и людям, которые хотят помочь в тушении лесных пожаров в Якутии, с просьбой вакцинироваться от COVID-19. Цель этой инициативы — обезопасить себя и жителей отдалённых территорий от потенциального заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в оперативном штабе республики.

14.mchs.gov.ru Лесной пожар в Якутии

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Ольга Балабкина также напомнила, что гражданам, обязанным поставить прививки по распоряжению Роспотребнадзора, осталась для этого неделя. Срок, отведённый на вакцинацию, истекает 15 августа. Материал для прививок есть почти во всех районах республики. Всего в Якутию поступило уже 307 055 доз вакцины, использовано 91,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия активно получает вакцину от COVID-19. 5−6 августа в регион прислали 10 200 доз «Спутника V» и 15 тысяч доз «Спутник Лайт».