Чебоксары, 9 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Шумерлинском районе Чувашии выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Авария в Чувашии. Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Столкновение произошло 8 августа около 15:00 часов в Шумерлинском районе на 75 км дороги «Сура». В полиции предварительно установили, что 31-летняя жительница Красночетайского района не справилась с управлением «Киа Спортейдж», и иномарка опрокинулась в кювет.

В министерстве отмечают, что в больницу доставлены трое детей: двухлетняя девочка, пятилетний и шестилетний мальчики. По данным Госавтоинспекции, они находились в машине в детских удерживающих устройствах.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2021 года в Чебоксарах около 16:00 напротив одного из домов по улице Мичмана Павлова сбили девочку, которая переходила дорогу в сопровождении дедушки. Ребёнка госпитализировали.

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