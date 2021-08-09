Уфа, 9 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Бюджетные средства намерены выделять в Башкирии на инициативные проекты. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детская площадка

Сообщается, что в республике вступил в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере местного самоуправления», которым введен новый механизм реализации местного самоуправления: инициативные проекты граждан.

«Суть предлагаемого новшества заключается в том, что люди будут самостоятельно определять, какие именно проблемы необходимо решить в их городе или селе, и выходить в местную администрацию с инициативным проектом. Финансироваться такие проекты будут на партнерских началах — не только за счет местного бюджета и межбюджетных трансфертов из республиканской казны, но и с привлечением добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Трудовое участие граждан в проекте также будет засчитываться как вклад в общее дело», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

По его мнению, законопроект будет способствовать укреплению финансовых основ местного самоуправления и расширит формы участия граждан в управлении муниципальными образованиями.

«До внесения в местную администрацию инициативный проект подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан. Мнение населения может быть также выявлено путем опроса или сбора подписей. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии расширят требования к кандидатам на должность главы региона.