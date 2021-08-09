Белград, 9 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Сербия готова помочь властям Греции в борьбе против природных пожаров. Об этом 8 августа сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Alh-rb.ru Лесной пожар

«Мы выражаем свое сочувствие и поддержку гражданам и властям Греции. Сербия, как и всегда в трудные моменты, готова помочь им в борьбе против огненной стихии и в устранении ее последствий», — сообщил на своей странице в «Твиттере» Вучич на сербском и английском языках.

Напомним, что на Балканах бушуют природные пожары. В Греции в результате пожаров погибли два человека, еще 20 человек пострадали. Несколько тысяч человек было эвакуировано из пострадавших регионов.