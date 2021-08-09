Сеул, 9 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1492 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1455 случаев заражения локальные, ещё 37 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 212 448.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на четыре человека — до 2125 человек.

8 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1239 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 186 242.