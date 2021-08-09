Тбилиси, , 08:22 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в массовом застолье, несмотря на запрет на подобные мероприятия. Об этом 8 августа сообщает агентство «Новости Грузия».

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

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По данным журналистов, в соцсети попали фото и видеоматериалы, на которых видно, что глава грузинского правительства и дзюдоист Лаша Бекаури отмечают золотую медаль спортсмена, полученную на Олимпийских играх в Токио. На кадрах видны также десятки других людей. Многие пользователи соцсетей выразили недовольство, так как Гарибашвили ранее призвал воздерживаться от массовых застолий.

Сообщается, что премьер-министр страны по этому поводу сказал журналистам, что в ходе застолья он и другие участники соблюдали социальную дистанцию «насколько могли».

Напомним, ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что вспышка коронавируса, которая наблюдается в стране в последнее время, в основном вызвана передачей инфекции на массовых застольях.

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