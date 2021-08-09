Магадан, 9 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Магаданской области вылов лососей уже составил более 8,7 тыс. тонн или 73% от выделенных объемов — горбуши более 8 тыс. тонн (85% от выделенного объема), кеты 430 тонн (23%), нерки 9,2 тонны (46%) и гольца 174 тонны (43%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе правительства региона.

LoveToTakePhotos Лосось

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Отмечается, что первоначальный прогноз ученых на путину-2021 составил около 9 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов. Такие объёмы сопоставимы с прогнозами двух предыдущих лет.

В 2019 году добыто около 10,5 тыс. тонн лососевых — показатель значительно превысил уровень освоения последних 8 лет. В 2020 году прогноз по горбуше оправдался только на 30%, а общий вылов составил всего 5,5 тыс. тонн.

2021 год отмечается высоким уровнем подхода горбуши в нерестовые реки Колымы.

В отличие от горбуши летний подход кеты значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет, впрочем, и прогноз науки ниже среднемноголетних величин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб утвердила дополнительные объёмы для промышленного и любительского рыболовства.