Москва, 9 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 6 августа завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела на 1,15%, до $70,38 за баррель. За неделю цена упала 6,23%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ходе европейских торгов цена восстанавливалась до $72,39. Покупатели растеряли прибыль и ушли в минус на фоне ралли доллара после публикации отчета по рынку труда в США за июль.

Отчет оказался лучше ожиданий по всем параметрам. В связи с чем, инвесторы стали закладывать в цены сворачивание стимулирующих мер и подготовку ФРС США к повышению ставок в 2022 году.

Помимо укрепления доллара давление на нефтяной рынок по-прежнему оказывает негативное влияние распространение коронавируса. В Штатах ежедневные новые случаи заболевания COVID-19 достигли шестимесячного максимума (255 тыс.)

Согласно последним данным Baker Hughes, число буровых на нефть выросло на две ед., до 387 шт., число буровых на газ сохранилось в количестве 103 шт. Общее число буровых составляет 491 (488 на прошлой неделе).

Сегодня, 9 августа, на торгах в Азии нефть подешевела на 1,43%, до $69,36. Трейдеры опасаются новых ограничений из-за пандемии в Китае, которые могут замедлить восстановление мирового спроса на топливо.

Сегодня Китай сообщил о 125 новых случаях COVID-19, что выше днём ранее (96). Значение низкое, но этого достаточно для ввода новых ограничений. Поддержкой выступает уровень $68,64. После неё падение цены ускорится до $67,40.

Читайте также: Просевшие цены на нефть начинают восстанавливаться