Москва, 9 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Жители России стали экономить на погребальных услугах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка.

Светлана Шаповалова Магазин ритуальных товаров в Барнаульском крематории

Так, по данным Росстата, по итогам первых шести месяцев текущего года в России смертность выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В январе — июне 2021 года в РФ умерли 1,1 млн человек, за тот же период 2020 года — 946,6 тыс. смертей.

Вместе с тем, пишет газета, объём выручки ритуальных агентств по всей стране увеличился только на 9%. Отмечается, что в первой половине 2020 года жители России потратили на ритуальные услуги 34,07 млрд рублей, в первом полугодии текущего года — 36,9 млрд рублей.

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По словам директора похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, разница между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности объясняется тем, что жители России стали меньше тратить на похороны.

«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов сообщил, что единственный фактор, который в России может повлиять на повышение покупательской активности населения, — это сезонное снижение цен на некоторые продукты питания

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что почти 70% жителей России вынуждены жить в режиме очень серьезной экономии.

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