Ульяновск, 9 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Засвияжском районе Ульяновска готовится к открытию школа № 43, которая более десяти лет назад была закрыта как малокомплектная. Она станет вторым корпусом одной из гимназий, сообщает администрация областного центра.

Ugd.ru В Засвияжском районе Ульяновска готовится к открытию школа № 43

В мэрии отмечают, что школу № 43 закрыли из-за недостаточной наполняемости в 2010 году. В 2018 году было принято решение восстановить школу, а через год началась реконструкция здания, на что выделено из федерального бюджета 130 млн рублей. Из региональной и муниципальной казны средства была направлены на ремонт и закупку оборудования.

Школу № 43 откроют после реконструкции 1 сентября 2021 года, она станет вторым корпусом гимназии № 34. Отмечается, что здесь будут учиться 600 детей младших и средних классов по трём профилям: естественно-научное, гуманитарное и технологическое с уклоном инженерно-технического образования.

В гордуме сообщают, что для ребят также будут организованы дополнительные занятия по шахматам, робототехнике, дизайну, компьютерной графике, художественно-эстетическому направлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на модернизацию образовательных учреждений Ульяновска направят более 200 млн рублей. Ремонт начался после сдачи ЕГЭ. Ранее городские депутаты рекомендовали обратить особое внимание на обеспечение безопасности и организации питания в образовательных учреждениях.