В Башкирии автомобиль съехал в кювет и опрокинулся
Уфа, 9 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Женщина скончалась в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
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Сообщается, что днем 8 августа в д. Елкибаево автомобиль «Renault Logan», за рулем которого находился 36-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.
Отмечается, что в этом ДТП получила не совместимые с жизнью травмы 40-летняя пассажирка этого автомобиля.
«Известно, что мужчина водительских прав не имел, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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