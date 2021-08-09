Москва, 9 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Проект по строительству новых городов в Сибири будет реализован в кратчайший срок. Такое предположение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок. Комментируя предложение министра обороны Сергея Шойгу, она также пояснила:

Аполлинарий Михайлович Васнецов. Сибирь. 1894

«Во-первых, стране нужна новая национальная идея, новое объединение усилий, которые бы связало все точки притяжения не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в матушке-Сибири, которая богата ресурсами, людьми и традициями, которая бы стала точкой притяжения. В Сибири есть все необходимые полезные ископаемые для того, чтобы пять-восемь промышленных кластеров были реализованы.

Представленный проект требует всего 10% бюджетного финансирования, которое действительно сейчас ограничено, а в основу ляжет как раз исключительно коммерческий интерес предприятий, которые уже расположены на территории Сибири, а также — новых инвесторов. Будет построена не только модель научно-экономического кластера, но и будет создано много новых производств, которые будут связаны с реализацией готовой продукции — продукции переработки, которая уже будет отправляться на экспорт.

Государство вложит деньги в инфраструктуру, социальную сферу, создание университетов и научных баз. И, конечно же, транспорт для того, чтобы связать эти города или делать транспортные узлы, которые смогли бы взаимодополнять друг друга. Полагаю, что данный проект социально и экономически реализуемый.

А если взять тот опыт реализации масштабных проектов, которые Сергей Шойгу в своей практике как министр обороны реализовывал (строительство госпиталей для борьбы с коронавирусом, создание в российской армии мощного научно-производственного звена и формирование мощной опорной системы), то это действительно даёт уверенность в том, что проект будет реализован в кратчайший срок. И это не те планы, которые мы увидим через 20−30 лет, а уже те изменения, которые будут происходить, мы увидим уже совсем скоро, судя по графику дорожной карты — уже в 2027 году большая часть инвестиций будет фактически завершена, производственные предприятия будут запущены, социальная инфраструктура — реализована.

Это, соответственно, даст огромные возможности, прежде всего, для молодых людей, для талантливых, для тех, которые хотят реализовать себя, проявить себя, приехать туда, получить жильё, опереться на поддержку государства и действительно создать город мечты. Я очень рада такому предложению, действительно это — ярчайший проект. Хочется его поддержать и чтобы он скорее вошёл в бюджетные планы и был запущен».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Сибири нужно построить три-пять крупных городов, российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН 5 августа 2021 года.

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