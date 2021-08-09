Красноярск, 9 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае задымление от лесных пожаров, действующих в Якутии, зафиксировано на территории 41 муниципального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в краевом минлесхозе.

Цитата из видео 1tv.ru Задымление в Красноярске

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По данным МЧС, по состоянию на вечер 8 августа дымом окутано 954 населённых пункта в 41 муниципальном образовании края.

Непосредственно в Красноярском крае утром 9 августа зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади 7,6 тыс. га — в Кежемском, Туруханском и Эвенкийском районах. За прошедшие выходные потушено три лесных пожара на площади 114 га.

Напомним, в Красноярске с 17 часов 7 августа до 17 часов 10 августа действует так называемый режим «чёрного неба» — метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.