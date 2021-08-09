Берлин, 9 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. До момента окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») остаются считаные недели. Об этом 9 августа заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в своём интервью газете «Известия».

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

»Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели», — сказал он.

Также Нечаев указал, что США и ФРГ не заключали соглашение по газопроводу, а приняли совместное заявление, не являющееся юридически обязывающим для подписавших его сторон.

«Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет», — добавил российский посол.

Отметим, договоренность между ФРГ и США по «СП-2» была достигнута 21 июля, и в нём американская сторона оставила за собой право принимать меры в случае, если российская сторона будет использовать газопровод «в качестве геополитического оружия в Европе».

Напомним, 4 августа обозреватель журнала National Interest Джон Рюль написал, что киевские власти рискуют получить наказание от России вскоре после запуска газопровода «Северный поток — 2».