Екатеринбург, 9 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Дым от лесных пожаров накрыл Свердловскую область. На это обращают внимание жители Екатеринбурга и других муниципалитетов региона.

Смог

Смог пришёл в область с севера и северо-востока, сообщают журналистам в Уралгидрометцентре. В воздухе ощущается запах гари. В ближайшие дни направление ветра не изменится, а это значит, что дымка может задержаться в регионе.

Автомобилисты отмечают, что смог наблюдается и на трассах. Водителям следует быть осторожными, видимость на дорогах — не из лучших.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в регионе объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.