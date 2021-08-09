Пенза, 9 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 20 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 9 августа подтверждено 1793 летальных исхода от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За минувшие семь дней (2 — 8 августа) умерли 149 пензенцев. Также как и неделей ранее. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области из ковидного госпиталя выписали 48-летнюю пациентку с 90% поражением легких.

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