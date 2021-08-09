Уфа, 9 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП с КамАЗом в Башкирии. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что вечером 8 августа в Туймазинском районе на 1336 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск произошло столкновение автомобиля «Hyundai Greta» и грузовика КамАЗ.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель «Hyundai» и его 1,5 годовалая дочь получили не совместимые с жизнью травмы.

«28-летняя супруга водителя и их старшая 3-х летняя дочь с тяжёлыми травмами госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль врезался в дерево и загорелся.