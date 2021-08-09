Ульяновск, 9 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Ульяновске органом следствия проверяется сообщение об отравлении ребёнка уксусом. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Доследственная проверка проводится по сведениям, опубликованным в прессе, о поступлении 5 августа в областную детскую клиническую больницу трёхлетнего ребёнка с отравлением уксусом.

«Предварительно установлено, что ребёнок поступил в медицинское учреждение из дома», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении отмечают, что на момент поступления юного пациента в реанимацию его состояние оценивалось как тяжёлое.

Ранее в минздраве Ульяновской области отмечали, что 5 августа в больницу доставили ребёнка, «который случайно выпил укус», у него диагностировали химический ожог ротоглотки и пищевода.

В ведомстве со ссылкой на главного врача областной детской клинической больницы Алексея Кузина отмечают, что в 2020 году здесь оказали помощь 89 детям, поступившим с отравлением бытовой химией и лекарствами, за семь месяцев 2021 года доставлено 66 детей с различными отравлениями.