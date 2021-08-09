Якутск, 9 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Якутии для борьбы с лесными пожарами не хватает денег и лесников. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале политолог, эксперт по внутренней политике Илья Гращенков.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Он считает, что причиной столь сильного горения лесов Якутии в этом году является не только глобальное потепление, но и развал лесоохраны времен СССР.

«Нет лесников, всё завалено буреломом, загорается трава и торфяники. Уничтожена техника для локального тушения пожаров, а деньги — украдены. Местные власти боятся поднимать эту тему, по старинке отчитываясь перед Москвой традиционным «всё хорошо». При этом смог уже начал уносить жизни людей с сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями», — написал политолог.

Илья Гращенков опасается, что такая ситуация в республике может негативно отразиться на доверии к власти накануне выборов в Госдуму и обращает внимание на то, что федеральные власти не хотят заниматься этой проблемой, делегируя полномочия регионам.

Эксперт подчеркнул, что чрезвычайную ситуацию объявили на районном уровне, а это значит, что «расходы на тушение нужно изыскивать из муниципальных (даже не региональных) бюджетов, где зарезервированы суммы в 20−30 тысяч рублей на бензин для пожарных машин, а требуются — миллиарды».

«При этом правительство РФ выделит порядка 3 млрд рублей, о чем заявил ранее премьер Мишустин, но где сейчас эти деньги — неизвестно», — отметил также политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ситуация с лесными пожарами остаётся крайне сложной. Огонь подошёл к близко к 14-ти населённым пунктам и уничтожил 31 дом в селе Бясь-Кюель.