Причиной масштабности лесных пожаров в Якутии назвали развал лесоохраны
Якутск, 9 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Якутии для борьбы с лесными пожарами не хватает денег и лесников. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале политолог, эксперт по внутренней политике Илья Гращенков.
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Он считает, что причиной столь сильного горения лесов Якутии в этом году является не только глобальное потепление, но и развал лесоохраны времен СССР.
Илья Гращенков опасается, что такая ситуация в республике может негативно отразиться на доверии к власти накануне выборов в Госдуму и обращает внимание на то, что федеральные власти не хотят заниматься этой проблемой, делегируя полномочия регионам.
Эксперт подчеркнул, что чрезвычайную ситуацию объявили на районном уровне, а это значит, что «расходы на тушение нужно изыскивать из муниципальных (даже не региональных) бюджетов, где зарезервированы суммы в 20−30 тысяч рублей на бензин для пожарных машин, а требуются — миллиарды».
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ситуация с лесными пожарами остаётся крайне сложной. Огонь подошёл к близко к 14-ти населённым пунктам и уничтожил 31 дом в селе Бясь-Кюель.