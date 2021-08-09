Уфа, 9 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Ребенок утонул в пруду в Башкирии. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что спасатели Чекмагушевского района получили информацию о том, что на пруду Базы рядом с селом Тайняшево утонул мальчик 2019 года рождения.

По предварительной информации, малыш гулял со своим братом 2018 года рождения без взрослых.

«Место не оборудовано для купания, аншлаг о запрете купания установлен. Тело извлечено сотрудниками ОМВД по Чекмагушевскому району, проводятся оперативно-следственные мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 августа в Башкирии за сутки утонули четыре человека.