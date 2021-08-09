Кемерово, 9 августа, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Кемерове по требованию прокурора приостановлена деятельность торгового центра «Маяк». Причина — нарушения требований пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр

В прокуратуре уточнили, что в мае 2021 года в ТЦ была проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и выявлены грубые нарушения.

«В здании не функционируют автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. Данные нарушения угрожают жизни и здоровью находящихся внутри людей», — рассказали в ведомстве.

По решению суда, собственники помещений в торговом центре «Маяк» до 31 января 2022 года должны устранить нарушения. До устранения нарушений предпринимательскую деятельность в данном торговом центре осуществлять запрещено.

Отметим, чторешение суда пока не вступило в законную силу.