Красноярск, 9 августа, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Первый мэр Красноярска Валерий Поздняков скончался на 82-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в мэрии Красноярска.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Валерий Поздняков — бывший председатель Красноярского городского совета депутатов, почётный гражданин Красноярска. Мэрия и горсовет выразили соболезнования в связи с его кончиной. Он стал первым в современной истории мэром города.

«Ушёл поистине уникальный человек, имя которого навсегда вписано в историю Красноярска», — говорится в сообщении горадминистрации.

Напомним, Поздняков возглавил администрацию Красноярска в декабре 1991 года. В мае 1996 года был освобожден от этой должности. После этого стал заместителем губернатора Красноярского края.

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