Калининград, 9 августа, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В воскресенье, 8 августа, 14 выпускников 2021 года флагманской программы «Наставничество» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» побывали на легендарном учебном парусном судне «Крузенштерн» в Калининградской области. В день старта обучения этого потока программы в ноябре 2020 года команда учебного парусного судна «Крузенштерн» подняла флаг клуба Лидеров России «Эльбрус», с которым реализуется программа, а в день выпуска слушатели программы узнали о принципах воспитания молодых специалистов и подготовки капитанов на морских судах. Во время посещения парусника участники программы «Наставничество познакомились с системой наставничества на флоте, сделали тренировочные подъемы на мачту парусника, подняли парус, научались вязать морские узлы.

АНО «Россия — страна возможностей» Наставничество

Программа «Наставничество» — одна из эффективных площадок для развития профессиональных и личностных навыков, объединения и дальнейшего сопровождения лауреатов конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Она реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус». Наставниками программы являются победители и финалисты конкурсов «Лидеры России», «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв», которые реализуют свой запрос передачу опыта. Наставляемые — это победители и финалисты конкурсов и проектов президентской платформы. Торжественный выпуск слушателей программы 2021 г. состоялся в конце мая 2021 г., выпускниками стали рекордные 208 человек — 104 наставнических пары, что является максимальным с момента открытия программы в 2018 г. Всего программу «Наставничество» Мастерской управления «Сенеж» закончили 422 человека.

«Вы находитесь в уникальное месте, это уникальное судно. Ему исполняется в этом году 95 лет. Это действующее судно, где проходят обучение будущие моряки, рыбаки, это супер-история, к которой я прошу прикоснуться, — сказал, обращаясь к выпускникам программы «Наставничество», Антон Алиханов, губернатор Калининградской области. — Барк «Крузенштерн», — это место, овеянное романтизмом, духом приключений, и место, где закаляются будущие капитаны, старпомы, механики. И нет лучше места в Калининградской области, где можно рассказать о том, что такое наставничество, какие техники практики применять, чтобы из молодых мальчиков и девочек делать настоящих морских волков».

В числе наставников, которые посетили судно, 6 победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России», и по одному — победители конкурсов «Цифрового прорыва» и «Учитель Будущего». В составе делегации программы «Наставничество» на барке были победители конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей», в их числе «Профстажировки», «Мастера гостеприимства», «Твой ход», «Моя страна — моя Россия», «Студент года», Грантового конкурса молодежных инициатив, «CASE IN», «Я-Профессионал», «Управляй!».

"Говорят, что человека нельзя ничему научить, а только помочь открыть себя. Все проекты президентской платформы нацелены на раскрытие потенциала, таланта и всестороннее развитие участников. Поэтому проект «Наставничество», как безусловный ключ к развитию обеих сторон этого процесса, был одним из первых и ключевых проектов клуба «Эльбрус». Теперь на платформе механизм наставничества представляет из себя хорошо отлаженный алгоритм: «Лидеры России» получают наставничество от первых лиц государственного управления и топовых менеджеров, а далее — передают свой «прокачанный» опыт победителям и финалистам других проектов платформы. Можно сказать, что «Россия — страна возможностей» — флагман когда-то утерянной традиции наставничества в стране. Самое главное, что мы уже сейчас ощущаем повышенный интерес к теме наставничества — на проекты платформы идут участники, которым важна не столько победа, сколько возможность попасть в этом механизм наставничества, по сути, механизм беспрерывной работы над собой», — рассказала Татьяна Дьяконова, победитель конкурса «Лидеры России», руководитель клуба Лидеров России «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ

Выпускники программы «Наставничество», которые посетили Калининград и побывают на паруснике, представляют 8 регионов и городов страны — Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Барнаул, Тулу, Нижний Тагил, Сочи.

«Наставничество — ключевое слово в развитии общества, технологий. Как в науке, так и в самом простом деле наставник всегда должен был. Нас часто спрашивают: сейчас век техники, век IT-технологий, зачем нужны паруса и практика на судне, которому 95 лет, это же ушедшее прошлое. Ан нет — хоть в дистанционных, хоть в IT-технологиях нужно уметь работать в команде. Лучше, чем на парусном судне, познать чувство локтя, ответственности, на мой взгляд, невозможно нигде. Это место, где без наставничества никак нельзя, и опыт, который выстроен на флоте, при парусном воспитании всех шагов, применим во всех направлениях, чем пользуются наши компаньоны», — отметил Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина обратила внимание слушателей программы, что крайне важно, чтобы наставничество в их жизни присутствовало постоянно: «У нас в программе наставниками выступают победители трех конкурсов президентской платформы, в числе наставляемых представители многих проектов. Очень важно, чтобы наставничество не уходило из их жизни, а носило бесконечный характер. Они должны становиться наставниками, помогать личностному и профессиональному росту более молодых и менее опытных ребят. Правильным будет возрождение системы наставничества в стране в самом широком ее понимании — это фактически передача опыта и знаний, полезных и важных советов следующим поколениям. Мы надеемся, что наша программа этому способствует. И выпускники — недавние наставляемые, сейчас познакомившись в том числе с системой подготовки молодежи на флоте, будут нацелены на помощь в развитии молодежи».