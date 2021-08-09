Выпускники программы «Наставничество-2021» проверили свои лидерские навыки
Калининград, 9 августа, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В воскресенье, 8 августа, 14 выпускников 2021 года флагманской программы «Наставничество» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» побывали на легендарном учебном парусном судне «Крузенштерн» в Калининградской области. В день старта обучения этого потока программы в ноябре 2020 года команда учебного парусного судна «Крузенштерн» подняла флаг клуба Лидеров России «Эльбрус», с которым реализуется программа, а в день выпуска слушатели программы узнали о принципах воспитания молодых специалистов и подготовки капитанов на морских судах. Во время посещения парусника участники программы «Наставничество познакомились с системой наставничества на флоте, сделали тренировочные подъемы на мачту парусника, подняли парус, научались вязать морские узлы.
Программа «Наставничество» — одна из эффективных площадок для развития профессиональных и личностных навыков, объединения и дальнейшего сопровождения лауреатов конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Она реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус». Наставниками программы являются победители и финалисты конкурсов «Лидеры России», «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв», которые реализуют свой запрос передачу опыта. Наставляемые — это победители и финалисты конкурсов и проектов президентской платформы. Торжественный выпуск слушателей программы 2021 г. состоялся в конце мая 2021 г., выпускниками стали рекордные 208 человек — 104 наставнических пары, что является максимальным с момента открытия программы в 2018 г. Всего программу «Наставничество» Мастерской управления «Сенеж» закончили 422 человека.
В числе наставников, которые посетили судно, 6 победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России», и по одному — победители конкурсов «Цифрового прорыва» и «Учитель Будущего». В составе делегации программы «Наставничество» на барке были победители конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей», в их числе «Профстажировки», «Мастера гостеприимства», «Твой ход», «Моя страна — моя Россия», «Студент года», Грантового конкурса молодежных инициатив, «CASE IN», «Я-Профессионал», «Управляй!».
Выпускники программы «Наставничество», которые посетили Калининград и побывают на паруснике, представляют 8 регионов и городов страны — Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Барнаул, Тулу, Нижний Тагил, Сочи.
Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина обратила внимание слушателей программы, что крайне важно, чтобы наставничество в их жизни присутствовало постоянно: «У нас в программе наставниками выступают победители трех конкурсов президентской платформы, в числе наставляемых представители многих проектов. Очень важно, чтобы наставничество не уходило из их жизни, а носило бесконечный характер. Они должны становиться наставниками, помогать личностному и профессиональному росту более молодых и менее опытных ребят. Правильным будет возрождение системы наставничества в стране в самом широком ее понимании — это фактически передача опыта и знаний, полезных и важных советов следующим поколениям. Мы надеемся, что наша программа этому способствует. И выпускники — недавние наставляемые, сейчас познакомившись в том числе с системой подготовки молодежи на флоте, будут нацелены на помощь в развитии молодежи».