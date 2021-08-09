Петропавловск-Камчатский, 9 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили ещё 54 случая заражения коронавирусом (днём ранее 55). За всё время пандемии, по данным оперативного штаба края на 9 августа, в регионе заразился SARS-CoV-2 уже 17 271 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие 24 часа врачи закрыли ещё 15 больничных листов в связи с полным выздоровлением пациентов. Всего на Камчатке успешно справились с COVID-19 14 620 человек.

В стационары для лечения были направлены ещё 25 носителей коронавируса. В ковидных госпиталях лечатся 519 пациентов. Из 824 развёрнутых в инфекционных отделениях коек свободными остаются 305. У 390 пациентов на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию.

Всего на Камчатке провели уже более 420 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 244.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке жертвами COVID-19 стали 242 человека. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в стационарах лечатся от COVID-19 720 пациентов. По данным на 8 августа ещё 1192 жителя островного региона проходят лечение на дому.