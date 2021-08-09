Победить лесные пожары Якутии можно только усилиями всей страны — мнение
Якутск, 9 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Тушением лесных пожаров в Якутии занялись слишком поздно, только когда они стали масштабным бедствием. Об этом написал в своём телеграм-канале политолог Илья Гращенков.
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По его мнению, теперь лесные пожары Якутии стали масштабным бедствием, и справиться с ними можно только усилиями всей страны. Илья Гращенков считает необходимым направить в регион для тушения возгораний армию, МЧС, организовать вырубку лесополос, окопать территорию городов, создать искусственные дождевые тучи, мобилизовать добровольцев.
Как сообщало ИА REGNUM, огонь горящих лесов Якутии добрался до села Бясь-Кюэль Горного района республики. Там сгорели 31 дом и 12 хозяйственных построек. Сложной лесопожарная обстановка остаётся в 14-ти районах республики.