Якутск, 9 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Тушением лесных пожаров в Якутии занялись слишком поздно, только когда они стали масштабным бедствием. Об этом написал в своём телеграм-канале политолог Илья Гращенков.

Лесной пожар

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«Сначала на пожары традиционно забили, заявив, что «Якутия горит всегда», но когда масштабы обрели апокалиптические очертания (горят населённые пункты, огонь и смог выгоняет людей из домов), чиновники стали суетиться», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, теперь лесные пожары Якутии стали масштабным бедствием, и справиться с ними можно только усилиями всей страны. Илья Гращенков считает необходимым направить в регион для тушения возгораний армию, МЧС, организовать вырубку лесополос, окопать территорию городов, создать искусственные дождевые тучи, мобилизовать добровольцев.

«Но это слишком дорогостоящие мероприятия, а ущерб от пожаров власти пока оценивают всего в 1 млрд рублей (к примеру, тот же Норникель оштрафовали на 146 млрд за загрязнение одного сравнительно небольшого водоема). Получается, что «в деньгах» пожары не столь масштабны?» — задаётся вопросом политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь горящих лесов Якутии добрался до села Бясь-Кюэль Горного района республики. Там сгорели 31 дом и 12 хозяйственных построек. Сложной лесопожарная обстановка остаётся в 14-ти районах республики.