Лондон, 9 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Трансформацию COVID-19 в «принципиально иное заболевание» предположил профессор Нориджской медицинской школы университета Восточной Англии Пол Хантер. Своё мнение учёный подробно изложил 8 августа в журнале Spectator.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению Хантера, со временем коронавирус вирус SARS-CoV-2 превратится всего лишь в одну из причин простуды. Скорее всего вирус SARS-CoV-2 будет проявляться с периодичностью раз в пять лет, а его распространение будет сдерживаться с помощью вакцин.

Также исследователь не исключил вероятности появления новых штаммов коронавируса, но уточнил, что в большинстве случаев заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2 будет протекать бессимптомно и без осложнений. Хантер предположил, что штамм «дельта» станет конечной точкой вируса, дальнейшие мутации будут значительно слабее.

Учёный уверил, что худшая часть пандемии человечеством уже пройдена, однако обратил внимание на важность успешного проведения ревакцинации. Если вторичная вакцинация пройдёт хорошо, то новые ограничения вряд ли потребуются.

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