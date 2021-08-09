Уфа, 9 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в причинении смерти своему знакомому в Башкирии. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийства

По версии следствия, в ночное время с 4 на 5 августа текущего года в Мелеузе фигурант уголовного дела распивал алкогольные напитки с 38-летним знакомым у него в мастерской. Следователи считают, что в какой-то момент мужчины поссорились и обвиняемый нанес потерпевшему смертельные телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что свою вину фигурант уголовного дела не признал. Сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается.

По сообщению некоторых СМИ, обвиняемым является депутат Мелеузовского городского совета, а потерпевшим — мастер сувениров, который работал над изделием для депутата.