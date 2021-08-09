Кемерово, 9 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 9 августа, за прошедшие сутки выявлено 194 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 192 случая, 7 августа — 194 случая.

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«Кемерово — 35, Новокузнецк — 34, Междуреченск — 29, Мыски — 13, Осинники — 13, Юрга — 13, Калтан — девять, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Промышленновский МО — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Прокопьевск — четыре, Юргинский МО — четыре, Белово — три, Крапивинский МО — три, Яшкинский МО — три, Киселевск — два, Полысаево — два, Тайга — два, Гурьевский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Яйский МО — один», — уточняет оперативный штаб региона.

За это же время 194 пациента выздоровели, пятеро скончались.

Всего в регионе выявлено 47 855 случаев заражения коронавирусом, 44 924 человека выздоровели, 1024 пациента скончались.