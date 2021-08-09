Владивосток, 9 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Во Владивостоке все школы прошли комплексную проверку к новому учебному году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Admoblkaluga.ru Школа

Читайте также: Китайские школы могут отложить начало осеннего учебного семестра

«Все 78 учреждений образования прошли проверку полиции, Росгвардии и профсоюза работников образования Владивостока. Также в течение года проверки проводили сотрудники Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Особое внимание они уделяли работе автоматических пожарных сигнализаций, наличию первичных средств пожаротушения — огнетушителей (необходимо, чтобы все они были в рабочем состоянии и на видных местах), путям эвакуации людей, их схемам. Было проверено состояние помещений для занятий, спортивных залов, необходимая документация», — рассказали специалисты.

По поручению главы Владивостока Константина Шестакова совместно с УМВД также проверят охрану в школах и детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, школы в районах Китая, классифицированных как имеющие средний или высокий риск по COVID-19, могут отложить начало предстоящего осеннего учебного семестра.