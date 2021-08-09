Лесные пожары Якутии эксперт назвал глобальной экологической катастрофой
Якутск, 9 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Якутии в этом году леса горят сильнее, чем когда-либо за всю историю наблюдений, и это несёт опасность не только для республики, но и для всего мира. Такое мнение высказал политолог, эксперт по внутренней политике Илья Гращенков, сообщает 9 августа корреспондент ИА REGNUM.
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Илья Гращенков обратил внимание на то, что дымом уже заволокло полмира: Сибирь, Китай, Канаду, Аляску и даже Гренландию.
Он отметил, что последствия таких масштабных лесных пожаров в Якутии, по мнению экологов, могут привести к вымиранию видов и ускорить изменение климата в России.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с лесными пожарами в Якутии остаётся крайне сложной. Огонь зашёл в село Бясь-Кюель Горного района республики и уничтожил 31 дом. Лесные пожары подошли близко к 14 населённым пунктам. Борьбу с возгораниями осложняет то, что сила ветра в регионе не уменьшается.